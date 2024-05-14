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Сегодня, 15:27

Вячеслав Литвинов: «Краснодар» — клуб моего детства, но я буду драться на поле против него»

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Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов поделился ожиданиями от домашней встречи 29-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Игра пройдет 18 мая на стадионе «Фишт».

«Да, это клуб моего детства, но, думаю, что буду спокоен в этом матче. Надеюсь, тренер доверит мне сыграть в этой встрече, верю, что «Сочи» победит. Буду драться, нам, как и «Краснодару», нужна только победа. У каждого свои задачи», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Литвинов — выпускник академии «Краснодара». 23-летний игрок выступает за «Сочи» с лета прошлого года.

После 28 туров «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ, находясь на 16-м месте с 23 очками. «Краснодар» идет третьим (50).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Краснодар
ФК Сочи
Вячеслав Литвинов
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