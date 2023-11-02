Литвинов — о Соболеве: «По касательной его раз тронул в штрафной — а он упал, будто убили»

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов вспомнил, как играл против нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Играл против Соболева. По касательной его раз тронул в штрафной — а он упал, будто убили. И давать тут пенальти... Не понимаю таких вещей. Мяч скачет, Соболев не прям уже забивает. Давать пенальти за то, что как-то провел по человеку рукой? Задел ты соперника в столкновении, упал он — понятно. А так чуть чиркнул — и сразу пенальти? — цитирует Литвинова Sport24.

В матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» (2:3) форвард красно-белых Александр Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако гол был отменен из-за двойного касания у форварда в момент исполнения одиннадцатиметрового. Главный арбитр матча Евгений Буланов принял решение после подсказки ВАР Павла Шадыханова.