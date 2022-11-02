Защитник «Сочи» Маргасов отреагировал на слухи об отставке Гаранина из клуба

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Защитник «Сочи» Тимофей Маргасов отреагировал на слухи о возможной отставке старшего тренера команды Вадима Гаранина.
«Мне ничего не известно. Была ли сегодня тренировка? Нет, вечером будет. Было ли вчера собрание с участием тренерского штаба? Ничего не было. Когда в последний раз общались с Гараниным. У нас была тренировка после игры с «Уралом» (матч состоялся 30 октября — прим. «СЭ»). После этого все было нормально? Да», — приводит «РБ Спорт» слова Маргасова.
В среду, 2 ноября, появилась информация о том, что Гаранин будет отправлен в отставку. Позднее президент «Сочи» Борис Ротенберг опроверг информацию об увольнении 51-летнего специалиста, который работает в клубе с июня 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования