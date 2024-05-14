Защитник «Сочи» Марсело Алвес: «Мы полностью контролировали игру с «Пари НН»

Защитник «Сочи» Марсело Алвес прокомментировал победу над «Пари НН» (6:1) в матче 28-го тура РПЛ.

«Мы полностью контролировали игру, особенно во втором тайме. «Пари НН» играл практически без мяча. Рад, что удалось выиграть и сделать это с таким счетом. Мы доминировали, атаковали и добились нужного результата», — цитирует Алвеса «РБ Спорт».

«Сочи» (23 очка) остается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ за 2 тура до конца чемпионата. Команда Роберта Морено отстает от зоны стыковых матчей на 6 очков.