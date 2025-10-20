Видео
20 октября, 16:30

Защитник «Сочи» Алвес — о поражении от «Зенита»: «Два пенальти во втором тайме поставили крест на наших надеждах отыграться»

Защитник «Сочи» Марсело Алвес прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

«Сложный матч против очень сильного соперника. Думаю, в какие-то моменты мы играли неплохо, при определенном стечении обстоятельств могли бы и вернуться в игру, но два пенальти во втором тайме поставили крест на наших надеждах отыграться.

Конечно, нам нужно набирать свои очки в играх с прямыми конкурентами. Впереди у «Сочи» важные игры с командами из нижней части таблицы. Если мы хотим остаться в РПЛ, то необходимо будет победить в каждой из них», — сказал Алвес в интервью клубной пресс-службе.

Защитник &laquo;Зенита&raquo; Нуралы Алип открыл счет в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Сочи&raquo; (3:0) 19&nbsp;октября 2025 года.«Зенит» разгромил «Сочи», забив два мяча с пенальти. Жерсон сыграл впервые с августа

«Сочи» занимает последнее место в таблице РПЛ после 12 туров с 5 очками. «Зенит» идет на четвертой строчке (23 очка).

