Защитник «Сочи» Миладинович может продолжить карьеру в Казахстане

Руководитель футбольного агентства Football@Logics Антон Синьков, который представляет интересы защитника «Сочи» Ивана Миладиновича рассказал, что футболист может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана.

«Центральный защитник — определяющая позиция на поле, поэтому ни один клуб не откажется от хорошего игрока данного амплуа. Некоторые наши топы годами не могут решить проблему своего центра обороны. На данный момент по Ивану два запроса от клубов второй восьмерки и предметное предложение от топ-клуба Казахстана. Но у него еще полтора года по контракту с «Сочи» и, конечно же, это в приоритете», — приводит Metaratings слова Миладиновича.

В сезоне-2022/23 Миладинович принял участие в 7 матчах «Сочи» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего серба в 700 тысяч евро.