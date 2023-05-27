Миладинович — о матче с «Зенитом»: «В день города нужно порадовать всех жителей Сочи и забрать очки»

Защитник «Сочи» Иван Миладинович перед матчем 29-го тура РПЛ против «Зенита» рассказал о настрое команды на предстоящую встречу.

— Мне кажется, что это праздник футбола. Приезжает чемпион страны. В таких играх надо получать максимальное удовольствие, выйти на поле максимально сконцентрированными. В день города нужно порадовать всех жителей Сочи и забрать очки.

— Мотивация должна быть запредельная?

— Мотивация должна быть у каждого профессионального спортсмена, поэтому мы играем в футбол и любим эту игру. Мне кажется, что нас особо не должны мотивировать. Мы должны понимать, что каждая игра — это праздник. Каждая игра — это возможность показать что-то новое, так что мотивация должна быть у нас в крови. В любом матче, в котором ты играешь, стараешься победить. Неважно — это футбол во дворе, баскетбол или теннисбол. Мотивация должна присутствовать всегда, — цитирует игрока пресс-служба «Сочи».