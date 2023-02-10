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Сегодня, 23:11

Терехов: «Спартак» не выделялся на фоне остальных. «Сочи» не придаёт значения поражению»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал поражение в матче 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (0:2).

«Проигрывать всегда обидно. Но в данном случае не надо придавать этому никакого значения. Мы на этом турнире отрабатывали свои вещи, которые наигрывали на тренировках. Мне не показалось, что „Спартак“ как-то выделялся на фоне остальных соперников. В физическом, функциональном плане сейчас все плюс-минус одинаковые», — приводит слова Терехова «Чемпионат».

Красно-белые одержали три победы в рамках Зимнего кубка РПЛ, обыграв «Ростов» (0:0, пенальти — 2:1), «Краснодар» (4:0) и «Сочи» (2:0). «Спартак» стал победителем турнира.

Источник: Чемпионат
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Сергей Терехов
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