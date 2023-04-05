Сегодня, 13:40
Защитник «Сочи» Сергей Терехов ответил «СЭ» на вопрос о переговорах с клубом по новому контракту.
— Обсуждали с «Сочи» продление контракта?
— Идет обычный диалог с футбольным клубом «Сочи». Я думаю, торопиться никуда не надо ни им, ни мне, поэтому все в рабочем режиме.
— Каков шанс, что вы останетесь в клубе?
— 50 на 50. Можно остаться, можно нет.
— Вы хотите остаться в клубе?
— Меня пока здесь все устраивает, посмотрим, как будет дальше.
«Сочи» арендовал Терехова у «Оренбурга» в августе 2020 года, в июне 2021 года футболист перешел в сочинский клуб на полноценной основе. Контракт 32-летнего россиянина действует до конца июня 2023 года.