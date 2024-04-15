Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:33

Защитник «Сочи» Дркушич: «Спартак» не был слабым в матче с нами»

Telegram Дзен

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ.

«Не думаю, что «Спартак» был слабым в матче с нами. Просто во второй части чемпионата мы каждый раз показываем, что можем играть в хороший футбол, но нам все время не хватало результата. А в матче со «Спартаком» все получилось, слава богу», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в 23 матчах. «Спартак» идет седьмым с 35 очками.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Ваня Дркушич
6
Обсудить
Читайте также
Кучеров и Василевский вошли в число лучших по опросу игроков НХЛ
L`Equipe: Неймар приходил пьяным на тренировки «ПСЖ»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал свой арест
Прощай, Абаскаль, мы не будем скучать. «Спартак» уволил тренера, который променял свои амбиции и талант на шоу и скандалы
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Подполье сообщило об ударе ВС РФ по французским наемникам в Славянске
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
«Краснодар» обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Зенитом»
КДК РФС накажет Рахимова за поведение. Тренер приглашен на заседание
Рахимов предложил подраться тренеру «Крыльев Советов» в перерыве матча РПЛ
В «Ростове» оценили судейство в матче с «Факелом»: «После победы претензий нет, но если бы был другой результат, они бы нашлись»
КДК РФС накажет «Спартак» за массовый отказ игроков от общения с журналистами
Голенков: «Газон в Воронеже? Хорошо, что полили во втором тайме»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Краснодар» обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Зенитом»

Рыскин — о выкупе Сако: «На 99 процентов этот вопрос решен. Остались мелочи»