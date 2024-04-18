Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:00

Литвинов — о «Зените» в РПЛ: «У каждого клуба будет к ним особое отношение»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов в разговоре с «СЭ» оценил настрой клубов РПЛ на матчи с «Зенитом».

«Краснодар» борется с «Зенитом» за первое место. Конечно, есть те, кто поджимают. Это «Зенит», который одержал победу в чемпионате пять раз подряд. У каждого клуба будет к ним особое отношение. Надеюсь, у «Краснодара» все получится. Для Сергея Николаевича Галицкого это важно», — сказал Литвинов «СЭ».

На первом месте в турнирной таблице чемпионата России идет «Зенит», набравший 47 очков. «Краснодар» (43) находится на второй строчке. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38).

РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Вячеслав Литвинов
6
Обсудить
Читайте также
Советская барьеристка Нарожиленко-Энквист рассказала, как поборола рак
Биография Петра Яна: детство и карьера бывшего чемпиона UFC
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
Слишкович с горечью поражения рассказал о будущем Джикии, а Зарема разочаровалась в команде Семака. Что произошло после матча «Зенит» - «Спартак»
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Литвинов — о «Краснодаре»: «Первое место стало бы историей. Знаю, как все переживают»