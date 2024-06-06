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Защитник «Спартак» Никита Чернов поделился мнением об уходе капитана красно-белых Георгия Джикии.
«Наверное, Георгий — первый футболист, который меня так тепло встретил в команде, подсказывал. Первые матчи были с ним максимально комфортными, он помог мне вписаться в коллектив.
Попрощался ли с командой? Да, собрал ребят, попрощался. Такую речь сказал, сделал все максимально корректно», — цитирует игрока ТАСС.
В мае «Спартак» объявил, что 30-летний Джикия покинет команду, после истечения действия контракта.