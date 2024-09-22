Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

22 сентября, 23:22

Защитник «Спартака» Абена: «Не замечаю, что Москва дорогой город. Цены в России нормальные»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Миенти Абена рассказал об адаптации в московской команде.

«Я уже адаптировался к Москве. Уже нашел квартиру, в которой буду жить, так что все идет хорошо. Я нашел свой путь, что важно. И на поле я уже привык к своей позиции, а главное — запомнил все имена», — цитирует Абену Sport24.

Также футболист поделился мнением о ценах в столице России.

«Не замечаю, что Москва дорогой город, потому что особо не трачу. Я не тот парень, который будет тратить слишком много денег. В России дешевле, чем в Венгрии? Да, но мне пока сложно делать более глобальные выводы. Цены в России нормальные», — добавил он.

Абена выступал за «Ференцварош» с 2023 по 2024 год. Летом этого года 29-летний суринамец перешел в «Спартак».

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Российский актер Владимир Моргунов скончался на 44-м году жизни
Прокуратура назвала возможные версии отравления семьи в Красноярском крае
Бойкотировал матч с Россией, а теперь требует зарплату в 2 млн евро. Кто такой Миралем Пьянич и откуда у ЦСКА деньги на бывшего игрока «Ювентуса» и «Барселоны»
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Софи Лорен отмечает 20 сентября 90-летний юбилей
ВСУ потеряли более 16 тыс. военных и 126 танков в ходе боев в Курской области
Материалы сюжета РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
Мускулы Станковича против фестиваля Лички. Тюкавин и Угальде — главные герои роскошного дерби
Тюкавин обошел Семшова в списке лучших бомбардиров «Динамо» в чемпионатах России
«Динамо» побеждало только в одном дерби, когда забивало быстрый гол «Спартаку»
Тренер «Химок» Артига признался, что привык играть при небольшом количестве болельщиков
В «Пари НН» не исключили возможной отставки Илича
Московское «Динамо» побеждало «Спартак» на «Лукойл Арене» лишь один раз с 2015 года
Сегодня
Вчера
Неделя