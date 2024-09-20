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Сегодня, 10:45

Абена — о людях в России: «Поразил менталитет, все очень добрые и любезные»

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Защитник «Спартака» Миенти Абена в комментарии «СЭ» рассказал о том, что его удивило в России.

«Больше всего поразил менталитет. Очень приятные люди, мне нравится находиться вокруг людей в клубе, все очень добрые и любезные», — сказал Абена «СЭ».

29-летний Абена стал игроком красно-белых в августе 2024 года. На его счету 2 матча за московский клуб без результативных действий.

В следующем матче «Спартак» встретиться с «Динамо» в рамках 9-го тура РПЛ. Матч пройдет 22 сентября 2024 года на стадионе Лукойл Арена (Москва, Россия). Начало — в 16:30 по московскому времени.

Александр Абустин

ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена

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