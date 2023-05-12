Дуарте избежал дисквалификации и пропустит один матч

КДК РФС решил не применять дополнительную дисквалификацию к защитнику «Спартака» Алексису Дуарте. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии. Игрок пропустит один матч.

7 мая в матче 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» Дуарте получил красную карточку на 73-й минуте. Главный арбитр Павел Кукуян изменил свое решение о желтой карточке и удалил игрока красно-белых за фол на Малкоме после вмешательства ВАР Сергея Иванова и просмотра повтора.

«Спартак» занимает 4-е место с 49 очками в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.

13 мая красно-белые сыграют на выезде с «Химками».