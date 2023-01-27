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Защитник «Спартака» Дуарте: «Я не мог отказаться от шанса перейти в большой клуб и играть в Европе»

Защитник Дуарте объяснил, почему перешел в «Спартак», а не в «Бока Хуниорс»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, почему выбрал вариант продолжения карьеры в московском клубе.

«Бока Хуниорс» действительно мной интересовался, но потом агент сказал, что «Спартак» тоже интересуется. Я не мог отказаться от шанса перейти в большой клуб и играть в Европе. Я из очень футбольной семьи, мой папа был футболистом, и благодаря ему я тоже рос в очень футбольной атмосфере.

Я футболист, который обладает таким качеством, как твердость, упертость. Я футболист-воин, который отдает всего себя на поле», — сказал Дуарте клубному YouTube-каналу «Спартака».

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша. Контракт с парагвайцем подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026 с опцией продления на год.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров.

Источник: https://youtube.com/watch?v=aNw8-L6sdg4&feature=shares

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
2
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