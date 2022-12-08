Защитник «Спартака» Айртон может перейти в «Севилью»

Защитник «Спартака» Айртон может продолжить карьеру в Испании, сообщает Torcedores.

По сведениям источника, на 25-летнего бразильца претендует «Севилья». Испанский клуб ищет замену для Алекса Теллеса, который получил травму, играя за сборную Бразилии на ЧМ-2022. Сообщается, что в Айртоне лично заинтересован главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли, который высоко ценит игру защитника.

Издание утверждает, что «Севилья» готова заплатить за футболиста 8 миллионов евро.

В 2022 году Айртон выступал на правах аренды за «Фламенго», за который провел 41 матч, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач, а также стал обладателем Кубка Бразилии.