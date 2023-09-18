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РПЛ

Сегодня, 10:49

Защитник «Спартака» Бабич назвал Абаскаля идеальным тренером

Микеле Антонов
Корреспондент
Серджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

— Можете описать Абаскаля одним словом?

— Идеальный! Он идеальный.

— Лучший тренер в вашей карьере?

— Да.

В матче 8-го тура РПЛ Бабич забил победный гол в ворота «Сочи» на 90+1-й минуте.

27-летний серб подписал контракт со «Спартаком» в августе этого года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Срджан Бабич
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 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
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 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
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Спартак – Сочи
 1 : 0
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Урал – Факел
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Рубин – Зенит
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