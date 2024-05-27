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Сегодня, 13:05

Бабич — о восстановлении после травмы: «Чувствую себя отлично»

Защитник «Спартака» Бабич заявил, что восстановление после травмы прошло хорошо
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос «СЭ» о своем состоянии здоровья.
Футболист получил повреждение на 11-й минуте матча 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с московским «Динамо» (2:0), который состоялся 1 мая.

«Мое восстановление прошло очень хорошо. Чувствую себя отлично. Думаю, я смогу сыграть на чемпионате Европы», — сказал Бабич «СЭ».

Ранее Бабич оказался в расширенной заявке сборной Сербии на чемпионат Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Сербии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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