Защитник «Спартака» Бабич заявил, что восстановление после травмы прошло хорошо

Защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос «СЭ» о своем состоянии здоровья.

Футболист получил повреждение на 11-й минуте матча 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с московским «Динамо» (2:0), который состоялся 1 мая.

«Мое восстановление прошло очень хорошо. Чувствую себя отлично. Думаю, я смогу сыграть на чемпионате Европы», — сказал Бабич «СЭ».

Ранее Бабич оказался в расширенной заявке сборной Сербии на чемпионат Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.