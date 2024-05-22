Защитник «Спартака» Бабич восстановится от травмы к Евро-2024

Мануэль Стоянович, агент центрального защитника «Спартака» Срджана Бабича, рассказал о сроках восстановления своего клиента от травмы.

«Он тренируется и пребывает в хорошей форме, но не будет готов к матчу с «Оренбургом». Могу сказать, что Срджан будет готов к чемпионату Европы», — приводит слова агента Metaratings.ru.

«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в 30-м туре чемпионата России 25 мая.

Ранее Бабич оказался в расширенной заявке сборной Сербии на чемпионат Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.