Защитник «Спартака» Бозов не исключил ухода в аренду для получения игровой практики

21 марта, 18:45
Защитник Никита Бозов из молодежной команды «Спартака» в интервью «СЭ» выразил мнение о развитии своей карьеры и возможности отправиться в аренду.
— Если не будет игровой практики, мог бы себя попробовать в аренде. Но пока «Спартак» хочет, чтобы я оставался в клубе. Тренерам виднее.
— В основе уже есть Дуарте, Бабич, Джикия, Чернов и Маслов. Реально выиграть конкуренцию у них?
— В таких больших клубах, как «Спартак», всегда нужен результат. Я не боюсь конкуренции.
В декабре «Спартак» объявил о возрождении второй команды, которая была расформирована в 2022 году. Главным тренером «Спартака-2» стал экс-защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, ранее возлавлявший «Звезду» из Санкт-Петербурга.
Зарина Халимхонова