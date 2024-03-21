Защитник «Спартака» Бозов не исключил ухода в аренду для получения игровой практики

Защитник Никита Бозов из молодежной команды «Спартака» в интервью «СЭ» выразил мнение о развитии своей карьеры и возможности отправиться в аренду.

— Если не будет игровой практики, мог бы себя попробовать в аренде. Но пока «Спартак» хочет, чтобы я оставался в клубе. Тренерам виднее.

— В основе уже есть Дуарте, Бабич, Джикия, Чернов и Маслов. Реально выиграть конкуренцию у них?

— В таких больших клубах, как «Спартак», всегда нужен результат. Я не боюсь конкуренции.

В декабре «Спартак» объявил о возрождении второй команды, которая была расформирована в 2022 году. Главным тренером «Спартака-2» стал экс-защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, ранее возлавлявший «Звезду» из Санкт-Петербурга.

Зарина Халимхонова