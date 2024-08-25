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Сегодня, 17:21

Защитник «Спартака» Чернов оценил риски ухода Соболева

Виктория Кравченко
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Защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что клуб вряд ли потеряет в уходе нападающего Александра Соболева, ведь без него команда играет хорошо.

«Не знаю, как тренируется Александр Соболев. Хотелось бы сфокусироваться на тех ребятах, которые у нас в команде. Саня пока не с нами, я думаю, что он свой выбор уже сделал. Он не тренируется с командой, ищет, хочет, наверное, перейти куда-то. Я с ним не общался. Является ли его уход потерей? Если мы каждую игру забиваем, не пропускаем пока, я не знаю. Наверное, вряд ли», — цитирует Чернова ТАСС.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых.

Источник: ТАСС
Александр Соболев
Никита Чернов
ФК Спартак (Москва)
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