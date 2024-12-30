Защитник «Спартака» Чернов: «Для меня было очень важно выйти хотя бы на пару минут в этом году»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о своем возвращении на поле после восстановления от перелома плюсневой кости.

В сентябре 2024 года у 28-летнего футболиста был диагностирован перелом пятой плюсневой кости стопы. Защитник вновь присоединился к красно-белым 7 декабря в матче 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

«Хотел бы сказать спасибо нашим врачам и медицинскому штабу, всем тем, кто со мной мучился и занимался. Я сам тоже старался поскорее вернуться в строй, и понимал, что при хорошем стечении обстоятельств смогу получить какие-то минуты в последних матчах. Для меня было очень важно выйти хотя бы на пару минут в этом году», — цитирует Чернова Legalbet.ru.

В нынешнем сезоне Чернов провел 7 матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями.