Защитник «Спартака» Чернов — о коррупционном скандале: «Хочется, чтобы футбол восторжествовал»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал «СЭ» коррупционный скандал в российском футболе, связанный с заявлением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

— Следите за ситуацией в «Крыльях Советов»? Громкими заявлениями Федорищева о коррупции в судейском корпусе, влиянии агента Павла Андреева на клуб и другими срывами покровов?

— Да. Честно говоря, нахожусь в шоке из-за этого. И просто надеюсь, что у ребят все хорошо будет: они будут просто в футбол играть, и никто не станет их дергать. И не возникнет вокруг них всяких [закулисных] игр непонятных. Хочется, чтобы футбол восторжествовал.

26 ноября Федорищев сделал заявление, согласно которому в российском футболе действуют коррупционные схема, связанные с судейством. Позже чиновник объявил о запуске кампании «Чистый спорт», направленной на борьбу за честность и справедливость в отечественном спорте.

Алексей Фомин