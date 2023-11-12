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Судейство

12 ноября, 22:47

Чернов — о встрече с Мажичем: «Понятнее не стало. Хотелось побыстрее все это выслушать»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Никита Чернов (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос «СЭ» о встрече с главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем.

Мажич встретится с футболистами «Спартака» и «Динамо» в среду, 8 ноября. Глава департамента судейства рассказал игрокам и тренерам команд о современных трактовках различных моментов и разобрал наиболее сложные эпизоды из матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

«После встречи с судьями непонятные моменты не стали понятнее. Я уже 7-8 раз с ними встречаюсь, постоянно какие-то новые правила. Иногда трактуют по-одному, иногда по-другому. Когда пенальти ставят, говорят, что рука была прижата — это естественное положение. Тот же момент в другом матче — неестественное. В этом году Дзюба выбегает один на один и ему не дают красную, в прошлом году за такой же эпизод — красная. Двойные стандарты. Хотелось побыстрее все это выслушать. Мы слушаем одно и то же каждый год. Провели встречу — хорошо. Не проводили бы — никто бы не расстроился», — сказал Чернов «СЭ».

Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.

Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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