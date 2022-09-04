Защитник «Спартака» Чернов рассказал, за счет чего можно обыграть «Зенит»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал второй гол в ворота красно-белых от «Зенита» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

— Второй гол? Хорошо разыграли, пошли в контратаку. В центре никто не перекрыл? Я согласен, надо разбирать. Мы друг другу претензии уже предъявили. Таким ребятам нельзя давать много пространства. Что за претензии? Просто кто кого на поле должен встречать. Поговорили об этом. Разберем все на теории. Что пытались изменить во втором тайме? Хотели придержать этот счет, стали меньше прессинговать. Футболисты такого уровня, как у «Зенита», находили зоны, начали создавать моменты. Потихоньку стало видно, что игра стала складываться в пользу «Зенита», но мы все равно пытались. В перерыве говорили, что давайте также, давайте продолжим, попытаемся мяч отодвинуть от наших ворот. Но потом глупый угловой на третьей минуте — и все, пошла игра туда-сюда.

— Игроки ошибаются в передаче, был ли какой-то мандраж?

— Нет, просто хотелось больше сыграть вперед. Мы это разбирали, чтобы было больше вертикальных передач. Соперник тоже хорошо оборонялся и не давал много зон. Отсюда и ошибка. «Зенит» перекрыл все зоны? Надо было просто пытаться находить в центре наших полузащитников и уже играть на третьего во фланге. Думаю, в первые 20 минут вы могли увидеть, какой у нас был рисунок на игру. После забитого гола все равно все начали больше за счет переживать и начали чуть хуже играть.

— За счет чего можно обыграть «Зенит»?

— Просто не совершать много глупых ошибок. Думаю, своими ошибками мы сами вовлекли соперника в эту игру. Играя более рациональнее, можно было надеяться на другой исход. Хватило ли нам физики? Да, нормально все. Что надо изменить, чтобы победить «Зенит»? Не допускать ошибок много у своих ворот и не давать игрокам такого класса создавать множество моментов у своих ворот.

«Спартак» с 16 очками в 8 матчах занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют против «Ростова» на выезде. Матч состоится 11 сентября, начало — в 19.45 (мск).