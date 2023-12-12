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Сегодня, 12:11

Защитник «Спартака» Чернов: «Не дай бог что случится в игре с «Зенитом», опять заговорят об отставках»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением об итогах первой части сезона для красно-белых.

«Мы уходим с хорошим настроением после последнего матча перед перерывом. Хотелось бы быть повыше в таблице, упустили много очков, но далеко соперников не отпустили. Вся борьба еще впереди», — приводит Sport24 слова Чернова.

Также он рассказал, как в команде реагируют на постоянные слухи о возможной смене главного тренера.

«Не могу сказать, что у нас есть стабильность. Проиграли две игры, но выиграли последний матч перед перерывом. Следующий матч с «Зенитом». Не дай бог что случится, опять все заговорят об отставках. О «Спартаке» постоянно много новостей и инфоповодов, поэтому мы уже привыкли. Стараемся изолировать себя от такого информационного шума», — добавил игрок.

«Спартак» набрал 30 очков за 18 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль. Лидером РПЛ по итогам первой части сезона является «Краснодар» с 38 очками. На второй позиции располагается «Зенит» (36).

В текущем сезоне 27-летний Чернов провел 6 игр в РПЛ, не отметившись результативными действиями. Он выступает за московскую команду с февраля 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603710-chernov-u-spartaka-net-stabilnosti-ne-day-bog-chto-sluchitsya-v-igre-s-zenitom-opyat-zagovoryat-ob-otstavkakh
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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