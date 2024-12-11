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Защитник «Спартака» Чернов: «Чемпионская гонка? Практика показывает, что с «Зенитом» можно бороться»

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Защитник «Спартака» Никита Чернов в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ в текущем сезоне.

— С таким «Зенитом», который проиграл «Крыльям», можно бороться за чемпионство? Верите, что весной это будет делать «Спартак»?

— Всегда можно бороться за чемпионство. И с «Зенитом» в том числе. Практика показывает, что у нас достаточно хороший чемпионат — все могут друг у друга очки отобрать. Вот «Крылья» их обыграли, посмотрим, что сделает в Питере «Акрон» (интервью состоялось за два часа до победы «Акрона» над «Зенитом» (2:1) — Прим. «СЭ»). У них тоже собраны ребята, которым есть, что доказывать.

После 18 туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», набравший 39 очков. Он опережает идущий на 2-м месте «Зенит» с аналогичным количеством баллов по дополнительным показателям. «Спартак» находится на 3-й строчке с 37 очками.

Защитник &laquo;Спартака&raquo; Никита Чернов. «Всегда можно бороться за чемпионство. И с «Зенитом» в том числе». Интервью защитника «Спартака» Чернова

Алексей Фомин

1
Никита Чернов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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