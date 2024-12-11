Защитник «Спартака» Чернов считает Станковича отличным мотиватором

Защитник «Спартака» Никита Чернов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Деяна Станковича.

— Станкович уже полгода работает со «Спартаком». За счет каких его качеств сейчас такие результаты?

— Я еще не так много отыграл под его руководством, но видно, что Деян — отличный мотиватор. Думаю, все это и так знают. Он способен найти нужные слова для игроков, подбодрить их. Это заметно даже по тем матчам, когда у «Спартака» не шла поначалу игра, но в перерыве Станкович находил, что сказать команде, и она на второй тайм выходила заряженной. И, как правило, переламывала ход встречи. К тому же как великий в прошлом футболист он способен на тренировках показать лично то, что требует от нас.

Станкович возглавил красно-белых перед началом текущего сезона. Красно-белые ушли на зимнюю паузу в РПЛ с 7-матчевой серией побед, на счету команды — 37 очков в 18 турах (3-е место).

Алексей Фомин