Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:15

Защитник «Спартака» Чернов считает Станковича отличным мотиватором

Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Никита Чернов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Деяна Станковича.

— Станкович уже полгода работает со «Спартаком». За счет каких его качеств сейчас такие результаты?

— Я еще не так много отыграл под его руководством, но видно, что Деян — отличный мотиватор. Думаю, все это и так знают. Он способен найти нужные слова для игроков, подбодрить их. Это заметно даже по тем матчам, когда у «Спартака» не шла поначалу игра, но в перерыве Станкович находил, что сказать команде, и она на второй тайм выходила заряженной. И, как правило, переламывала ход встречи. К тому же как великий в прошлом футболист он способен на тренировках показать лично то, что требует от нас.

Станкович возглавил красно-белых перед началом текущего сезона. Красно-белые ушли на зимнюю паузу в РПЛ с 7-матчевой серией побед, на счету команды — 37 очков в 18 турах (3-е место).

Защитник &laquo;Спартака&raquo; Никита Чернов. «Всегда можно бороться за чемпионство. И с «Зенитом» в том числе». Интервью защитника «Спартака» Чернова

Алексей Фомин

Деян Станкович
Никита Чернов
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
Зурабишвили сообщила о появлении поезда-декорации перед ее дворцом
В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
США провели первый успешных перехват баллистической ракеты
Гонорар Усика за реванш с Фьюри составит 114 миллионов долларов
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Защитник «Спартака» Чернов: «Чемпионская гонка? Практика показывает, что с «Зенитом» можно бороться»
Циклаури считает, что в «Крыльях Советов» нет лидера на поле
Агент Помазуна: «Есть понимание, с кем Илья поедет на зимние сборы»
Парфенов — о возможном назначении Кагигао в «Спартак»: «Нужно доверять российским специалистам»
Представитель Койта: «В ЦСКА сказали, что он нужен команде»
Виллиан Жозе уходит из «Спартака»? В Испании пока все опровергают, но вероятность есть
Сегодня
Вчера
Неделя