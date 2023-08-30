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Сегодня, 12:35

Игрок «Спартака» Чернов: «Между победой 4:3 и выигрышем на ноль все выберут первый вариант»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, почему команда пропускала много мячей в текущем сезоне.

«Если выбирать между победой 4:3 и выигрышем на ноль, все выберут первый вариант. Я бы не стал акцентировать внимание именно на пропущенных мячах», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чернова.

Также футболист высказался о ситуации в обороне «Спартака».

«Ну пропустили снова, надо искать еще одного защитника? Мы тренируемся. Пропустили один от «Динамо», а забили четыре», — добавил он.

29 августа «Спартак» крупно обыграл «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:1). На данный момент красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D. Команда набрала 9 очков за 3 игры.

В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. В 7-м туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005305259_chernov_mejdu_pobedoy_43_i_vyiigryishem_na_nol_vse_vyiberut_pervyiy_variant
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
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 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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