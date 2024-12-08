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Сегодня, 15:05

Чернов — о коррупционном скандале с участием «Крыльев»: «Смотрю за этим, нахожусь в шоке»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов в комментарии «СЭ» отреагировал на коррупционный скандал, разгоревшийся в отечественном футболе.

«Просто хочу, чтобы ребята (игроки «Крыльев Советов» — Прим. «СЭ») выбрались с того места, где они сейчас. С таким составом они должны быть выше. Все постоянно кайфовали от Игоря Осинькина. Не думаю, что нужно убирать кого-то, если команда показывает результат.

Сам смотрю, читаю эти слова — нахожусь в шоке. Иногда переписываемся с игроками «Крыльев». Например, после «Зенита» написал, поздравил. Надеюсь, они еще пару игр выиграют, поднимутся в таблице», — сказал Чернов «СЭ».

Игрок выступал за самарский клуб с 2019 по 2021 год, откуда и перешел в «Спартак».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

2 декабря Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе. В тот же день было направлено письмо в РПЛ с просьбой обратить внимание на ситуацию.

Никита Чернов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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