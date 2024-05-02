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Сегодня, 18:49

Защитник «Спартака» Чернов заявил, что Слишкович повлиял на психологию игроков команды

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Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал об игре команды под руководством боснийского специалиста Владимира Слишковича.

«Самое главное, что поменял Слишкович — это психология. У нас сильная команда, в футбол мы всегда умели играть, но нужно было что-то менять в настрое. Ему удается направить наши умения в нужное русло», — приводит слова Чернова ТАСС.

После отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля «Спартак» провел пять матчей во всех турнирах, в которых одержал три победы и дважды сыграл вничью.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые идут на четвертом месте, набрав 42 очка. В следующей игре «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН» 5 мая.

Источник: ТАСС
Никита Чернов
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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