Защитник «Спартака» Чернов заявил, что Слишкович повлиял на психологию игроков команды

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал об игре команды под руководством боснийского специалиста Владимира Слишковича.

«Самое главное, что поменял Слишкович — это психология. У нас сильная команда, в футбол мы всегда умели играть, но нужно было что-то менять в настрое. Ему удается направить наши умения в нужное русло», — приводит слова Чернова ТАСС.

После отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля «Спартак» провел пять матчей во всех турнирах, в которых одержал три победы и дважды сыграл вничью.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые идут на четвертом месте, набрав 42 очка. В следующей игре «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН» 5 мая.