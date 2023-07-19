Денисов: «Приятно получить бронзовую медаль, но в новом сезоне хотелось бы другую»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему вручение бронзовых медалей за сезон-2022/23 было закрытым.

«Не знаю, все решения принимали не мы. Узнали об этом по факту. Получили медали — радостно, наверное. Особенно мне, первая медаль. Но хотелось бы в новом сезоне завоевать немного другую медаль. Это как постепенная история. Мы идем по лестнице, по какому-то пути, и шаг за шагом движемся вперед, не опуская планку, а только ее поднимая. Приятные ощущения от медалей, потому что у меня до этого была только медаль победителя Кубка России», — сказал Денисов «СЭ».

В прошлом сезоне красно-белые заняли третье место в РПЛ.

В первом туре нового сезона «Спартак» дома примет «Оренбург» 23 июля.

Полное интервью Даниила Денисова «СЭ»