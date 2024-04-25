Защитник «Спартака» Денисов: «Будем до конца бороться за попадание в тройку»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов подвел итоги матча против ЦСКА (0:0) в 21-м туре РПЛ.

«Расстроен, что не удалось выиграть. Наверное, за время моей игры — самое скучное дерби. Во втором тайме было много пауз, это сбило темп. Не буду ничего говорить про судейство. Конкретные моменты надо пересматривать. Борьба за тройку? Мы будем до конца бороться за тройку. Хочется оказаться как можно выше», — сказал Денисов.

«Спартак» (39 очков) занимает шестое место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем матче «Спартак» дома примет «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ. ЦСКА на выезде сыграет с «Балтикой». Обе игры пройдут в воскресенье, 28 апреля.