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Сегодня, 23:22

Защитник «Спартака» Денисов — о будущем: «Симпатизирует история Кузяева»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о своем будущем в профессиональном футболе.

«Мое будущее? Могу сейчас сказать, что угодно, помечтать, но хочется не говорить, а делать. Нет человека, чью история я хотел бы повторить, но симпатизирует история Далера Кузяева. Респект ему за то, что уехал и играет, хорошо себя проявляет», — приводит слова Денисова Sport24.

21-летний Денисов выступает за первую команду «Спартака» с 2022 года.

Кузяев летом 2023 года перешел из «Зенита» во французский «Гавр». В нынешнем сезоне он провел 31 матч и забил 3 гола.

Источник: Sport24
Далер Кузяев
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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