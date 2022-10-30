Даниил Денисов: «Было не так просто вскрыть защиту «Торпедо»

Сегодня, 19:55
Защитник «Спартака» Даниил Денисов подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).
— Нервотрепка была, потому что мы не реализовывали свои моменты, где-то чего-то не хватало. Но каждый момент надо разбирать индивидуально. Да, вратарь «Торпедо» действовал неплохо, но мы должны реализовывать наши моменты.
— Как оценишь игру «Торпедо» сегодня? Было видно, что это команда из зоны вылета?
— «Торпедо» неплохо действовало в обороне, да и в атаке, хотя большую часть встречи соперник оборонялся. Было не так просто вскрыть защиту. Это команда, которая всегда борется и идет в стык до последнего.
— Талалаев сказал на пресс-конференции, что ребята специально пытались закидывать мяч тебе за спину. «Спартак» вообще это почувствовал?
— Да, почувствовал. В первом тайме у «Торпедо» была замена, выпустили свежего, быстрого игрока, Эркинова. Непросто было против него играть. При этом я рад, что мы справились.
— Тебя признали лучшим игроком сегодняшнего матча. Ты с этим согласен?
— Для меня главное, чтобы победила команда. Но мне приятно, что меня выбрали лучшим игроком матча. Спасибо тому, кто меня выбрал.
— По ощущениям, это лучший ваш матч за «Спартак» в этом сезоне?
— Надеюсь, что лучший матч у меня еще впереди.
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