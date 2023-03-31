Защитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью «СЭ» рассказал о мечте попробовать свои силы в европейских чемпионатах.

«Сама идея уехать в Европу присутствует — не мечта, но что-то около того. Но это очень долгосрочная перспектива. Сейчас я сфокусирован на том, чтобы постоянно играть в «Спартаке». Когда у тебя все получается в команде, ты вызываешься в сборную. Хочется и в национальной команде постоянно играть. Это мои цели на ближайшее время. Мечта? Если мы говорим про мечту... Для меня всегда эталоном футбола, игры, эмоций была «Барселона». Но я смотрю на вещи реально и понимаю, что это очень-очень высокий уровень. Конечно, я стремлюсь к своему максимуму. Я понимаю, что все идет постепенно. Когда я пойму, что могу туда попасть и смогу там играть, буду об этом думать. Но на сегодняшний день я об этом даже не задумываюсь», — сказал Денисов «СЭ».

В текущем розыгрыше РПЛ 20-летний защитник принял участие во всех играх, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Контракт россиянина с красно-белыми действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.