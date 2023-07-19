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Денисов: «Давно не было болельщиков, мы соскучились. Только рады их приходу»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» оценил атмосферу в товарищеском матче «Спартак» — «Нефтчи» (2:0).

«Давно такого не было, мы соскучились. Только рады тому, что болельщики пришли. С Литвиновым обсуждали появление болельщиков и большого количества людей на нашем стадионе. Давно такого не было, скучали. Пиро? В один момент я посмотрел в сторону наших ворот, уже во втором тайме. Был приятно удивлен!» — сказал Денисов «СЭ».

Денисов также отметил, что команда старается показать хороший перформанс в ответ болельщикам.

«Видел подобное лишь в паре матчей. Я дебютировал в игре с «Ахматом», когда на трибунах еще было много болельщиков. Но это было давно. Очень радостно, когда болельщики приходят и устраивают перформансы. Это супер! Мы стараемся на поле в ответ тоже показать хороший перформанс», — добавил Денисов.

Полное интервью Даниила Денисова «СЭ»

ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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