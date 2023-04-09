Денисов — об интересе «Динамо» и «Краснодара»: «Были разные разговоры. Случилось так, как я хотел»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова агента Александра Маньякова о продлении контракта с клубом.

Ранее Маньяков в интервью «СЭ» рассказал об интересе «Краснодара» и «Динамо» до продления контракта со «Спартаком».

— Ты знал что-нибудь об интересе со стороны «Динамо» и «Краснодара»?

— Сейчас я в «Спартаке» и ни о чем не думаю. До продления были разные слухи и разговоры. Думаю, случилось так, как должно было быть. Очень рад, что все сложилось так, как я хотел.

— Ты можешь себя представить в футболке другого российского клуба?

— У меня контракт со «Спартаком» и я счастлив находится здесь. Могу только сказать, что полностью отдаю себя этому клубу.

Контракт 20-летнего игрока со «Спартаком» истекает летом 2026 года. В этом сезоне Денисов провел за красно-белых 33 матча, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.