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Денисов — о Федуне: «Он ярый болельщик! Есть за что ему сказать спасибо»

Защитник «Спартака» Денисов рассказал об уходе Леонида Федуна из клуба
Артем Бухаев
Корреспондент
Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью «СЭ» высказался об уходе Леонида Федуна из клуба.

«Он действительно ярый болельщик, как он сам себя называет. Он поддерживает, приходит на игры. Больше скажу — было дело, заезжал на тренировку, поздоровался со всеми. В общем — следит. Прощальный ужин? В конце осени прошлого года все вместе собрались. Каждый там сказал по слову — футболисты, персонал. Получился хороший диалог, что-то вспомнили. Отличный, приятный ужин. Как и большинство людей, я сказал слова благодарности. Я приходил в «Спартак», когда он был там главным. Есть за что сказать спасибо», — сказал Денисов «СЭ».

В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.

Квинси Промес и&nbsp;Даниил Денисов. «Спартак — самый великий клуб в России! В истории очень много доказательств этому». Интервью Денисова
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
Леонид Федун
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