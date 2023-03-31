Защитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью «СЭ» высказался об уходе Леонида Федуна из клуба.

«Он действительно ярый болельщик, как он сам себя называет. Он поддерживает, приходит на игры. Больше скажу — было дело, заезжал на тренировку, поздоровался со всеми. В общем — следит. Прощальный ужин? В конце осени прошлого года все вместе собрались. Каждый там сказал по слову — футболисты, персонал. Получился хороший диалог, что-то вспомнили. Отличный, приятный ужин. Как и большинство людей, я сказал слова благодарности. Я приходил в «Спартак», когда он был там главным. Есть за что сказать спасибо», — сказал Денисов «СЭ».

В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.