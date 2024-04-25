25 апреля, 23:40
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвел итоги матча против ЦСКА (0:0) в 21-м туре РПЛ.
— Как оцените результат?
— Результат для нас не сильно положительный. Мы недовольны полностью игрой. Нам нужны были три очка. Наши оппоненты набрали на два очка больше. Я говорю про «Динамо». Нам нужно выигрывать. Немного не хватило сегодня.
— Опять не пропустили. Вам комфортна новая схема?
— Нет сильно большой разницы в плане удобства. Я играл и в пятерке, и в четверке защитников. Проблемы нет.
— Самое скучное дерби?
— Вам виднее.
— Как бы его охарактеризовал?
— У вас получится самим это сделать?« — сказал Хлусевич.
«Спартак» (39 очков) занимает шестое место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.
В следующем матче «Спартак» дома примет «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ. ЦСКА на выезде сыграет с «Балтикой». Обе игры пройдут в воскресенье, 28 апреля.