Хлусевич — о ничьей с ЦСКА: «Нам нужны были три очка»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвел итоги матча против ЦСКА (0:0) в 21-м туре РПЛ.

— Как оцените результат?

— Результат для нас не сильно положительный. Мы недовольны полностью игрой. Нам нужны были три очка. Наши оппоненты набрали на два очка больше. Я говорю про «Динамо». Нам нужно выигрывать. Немного не хватило сегодня.

— Опять не пропустили. Вам комфортна новая схема?

— Нет сильно большой разницы в плане удобства. Я играл и в пятерке, и в четверке защитников. Проблемы нет.

— Самое скучное дерби?

— Вам виднее.

— Как бы его охарактеризовал?

— У вас получится самим это сделать?« — сказал Хлусевич.

«Спартак» (39 очков) занимает шестое место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем матче «Спартак» дома примет «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ. ЦСКА на выезде сыграет с «Балтикой». Обе игры пройдут в воскресенье, 28 апреля.