Хлусевич назвал Промеса живой легендой «Спартака»: «Он войдет в историю»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в разговоре с «СЭ» прокомментировал достижение нападающего Квинси Промеса, который стал лучшим бомбардиром московского клуба в чемпионате России.

«Мы поздравили Промеса, похлопали в раздевалке. Можно ли назвать его живой легендой клуба? Конечно. Он стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России, самым результативным легионером лиги. Квинси войдет в историю «Спартака», — сказал Хлусевич «СЭ».

Голландский нападающий вышел на первое место в списке лучших бомбардиров красно-белых, опередив Егора Титова, который провел на 151 матч больше. Тройку лидеров замыкает Роман Павлюченко, партнер Промеса по нынешней атаке «Спартака» Александр Соболев — девятый.