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РПЛ

Сегодня, 22:02

Хлусевич: «Бабич — наша темная лошадка»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился эмоциями от матча 8-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

— Поздравляем с победой. Насколько она важна, с точки зрения, что сегодня наконец-то не пропустили?

— Самое важное, что мы сегодня победили и заработали три очка. Потому что до этого три матча подряд мы не выигрывали. Четыре даже, если считать ничью с «Ахматом». Это очень важная победа.

— Очень показалось сумбурным начало. Постоянные свистки, постоянное нарушение правил. На сколько сложно было включиться?

— Почему сумбурное? В нашем исполнении достаточно хороший матч был. И в первом тайме, и во втором. Конечно, да, фолили, останавливали игру, замедляли темп.

— Показалось, что у главного тренера были претензии по затяжке времени уже на 25-й минуте. Как вы можете объяснить, почему соперник сбивал темп с самого начала?

— У всех были претензии. Это на самом деле так. С 20-й, наверно, минуты началась эта ситуация, когда мы поджались хорошо. И соперники начали затягивать время. Тем самым затягивать темп игры.

— Когда не забил Медина, вам показалось, что сегодня не удастся одержать победу?

— На самом деле нет. Я был максимально уверен, что мы сегодня выиграем. И у нас это получилось.

— Центральный нападающий новый, как его оцените в этом качестве? Может ли он составить конкуренцию Соболеву?

— Да, Бабич — наш black horse (темная лошадка). Появился в нужном месте в нужное время. Молодец. Поздравляю его с дебютным голом в премьер-лиге.

Срджан Бабич (&laquo;Спартак&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Сочи&raquo;. Бабич дал Абаскалю передышку. «Спартак» вырвал победу у «Сочи» и прервал кошмарную серию

— Наигрывался вариант с ним впереди?

— По-моему, нет. Он просто прибежал и забил. Точно не знаю. Я был в сборной. Может во время сбора что-то и наигрывалось.

— Сейчас в «Спартаке» серьезная ротация. Не сложно игрокам существовать в такой ситуации, когда вы не знаете стартовый состав?

— Конечно, сложно. Конкуренция такое дело. Но при этом хорошо играем и все получается.

— Сегодня впервые сыграла пара Дуарте-Бабич. Как оцените их?

— Не мне их оценивать. Самое главное, что забили.

— Сложно было переключаться после интенсивного матча с Катаром, на не очень интенсивный российский чемпионат?

— На самом деле, правда, интенсивность была меньше. Соперник не атаковал вообще. Находился на своей половине поля. Нам приходилось вскрывать, что-то придумывать.

«Спартак» прервал серию из 4 матчей без побед. После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» (6) идет на 12-й позиции.

Даниил Хлусевич
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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