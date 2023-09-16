Сегодня, 22:02
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился эмоциями от матча 8-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).
— Поздравляем с победой. Насколько она важна, с точки зрения, что сегодня наконец-то не пропустили?
— Самое важное, что мы сегодня победили и заработали три очка. Потому что до этого три матча подряд мы не выигрывали. Четыре даже, если считать ничью с «Ахматом». Это очень важная победа.
— Очень показалось сумбурным начало. Постоянные свистки, постоянное нарушение правил. На сколько сложно было включиться?
— Почему сумбурное? В нашем исполнении достаточно хороший матч был. И в первом тайме, и во втором. Конечно, да, фолили, останавливали игру, замедляли темп.
— Показалось, что у главного тренера были претензии по затяжке времени уже на 25-й минуте. Как вы можете объяснить, почему соперник сбивал темп с самого начала?
— У всех были претензии. Это на самом деле так. С 20-й, наверно, минуты началась эта ситуация, когда мы поджались хорошо. И соперники начали затягивать время. Тем самым затягивать темп игры.
— Когда не забил Медина, вам показалось, что сегодня не удастся одержать победу?
— На самом деле нет. Я был максимально уверен, что мы сегодня выиграем. И у нас это получилось.
— Центральный нападающий новый, как его оцените в этом качестве? Может ли он составить конкуренцию Соболеву?
— Да, Бабич — наш black horse (темная лошадка). Появился в нужном месте в нужное время. Молодец. Поздравляю его с дебютным голом в премьер-лиге.
— Наигрывался вариант с ним впереди?
— По-моему, нет. Он просто прибежал и забил. Точно не знаю. Я был в сборной. Может во время сбора что-то и наигрывалось.
— Сейчас в «Спартаке» серьезная ротация. Не сложно игрокам существовать в такой ситуации, когда вы не знаете стартовый состав?
— Конечно, сложно. Конкуренция такое дело. Но при этом хорошо играем и все получается.
— Сегодня впервые сыграла пара Дуарте-Бабич. Как оцените их?
— Не мне их оценивать. Самое главное, что забили.
— Сложно было переключаться после интенсивного матча с Катаром, на не очень интенсивный российский чемпионат?
— На самом деле, правда, интенсивность была меньше. Соперник не атаковал вообще. Находился на своей половине поля. Нам приходилось вскрывать, что-то придумывать.
«Спартак» прервал серию из 4 матчей без побед. После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» (6) идет на 12-й позиции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -