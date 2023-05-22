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Сегодня, 09:57

Хлусевич о борьбе за серебряные медали: «Спартак» всегда метит на чемпионство»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Даниил Хлусевич и Кейта Бальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в разговоре с «СЭ» высказался о борьбе команды за серебряные медали чемпионата России.

«Пока рано подводить итоги сезона. У нас еще две игры, мы боремся за медали. Оценим сезон после крайней игры. Можно ли назвать сезон успешным, если попадем в двойку? Трудно сказать. В любом случае «Спартак» всегда метит на чемпионство. Перед нами всегда стоят самые высокие задачи», — сказал Хлусевич «СЭ».

После матча со «Спартаком» (1:2), ЦСКА сохранил 2-е место в турнирной таблице чемпионата России (54 очка). «Спартак» поднялся на 3-ю строчку, набрав 53 очка.

В следующем туре армейцы сыграют с «Краснодаром» (27 мая), а красно-белые встретятся с «Пари НН» (28 мая).

Даниил Хлусевич
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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