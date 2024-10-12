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Сегодня, 11:45

Хлусевич: «Федор Черенков очень много работал, чтобы добиться успехов в футболе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в разговоре с «СЭ» высказался об игроке «Спартака» и сборной СССР Федоре Черенкове.

«Это большая легенда клуба. Более старое поколение ребят намного лучше знает его, чем я. Наш доктор был знаком с ним лично. Общались. Он рассказал пару интересных историй. Знаю часть истории о нем. Это очень большой труд. Федор Черенков очень много работал, чтобы добиться успехов в футболе. Думаю, он мотивировал достаточно много молодых ребят, был для многих кумиром», — сказал Хлусевич «СЭ».

Фильм о Черенкове «Федя. Народный футболист» выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков скончался в 2014 году в возрасте 55 лет. Он является рекордсменом «Спартака» по матчам в составе красно-белых — 494.

Даниил Хлусевич
Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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