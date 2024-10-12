Хлусевич — о Симоняне: «Это очень большой человек для «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в разговоре с «СЭ» поздравил ветерана красно-белых Никиту Симоняна с 98-летием.

«Очень рад, что мы лично с ним общались. Это очень большой человек для «Спартака», лучший бомбардир клуба в истории. Поэтому, конечно, для меня было честью пообщаться с ним. Самое главное, желаю здоровья. Остальное все и так есть, все и так заработано. В плане славы, я думаю, у него это уже не отнять», — сказал Хлусевич «СЭ».

Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. Он является абсолютным рекордсменом по количеству голов за клуб — на его счету 160 мячей. Главным тренером красно-белых Симонян был с 1960 по 1965 год и с 1967-го по 1972-й.

Экс-футболист и тренер «Спартака» удостоен серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета, ордена «За заслуги» ФИФА, а также рубинового ордена «За заслуги» УЕФА.