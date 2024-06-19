Сегодня, 11:27
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о переходе в европейский клуб.
— Сафонов в «ПСЖ». Это топ?
— Очень рад за Мотю. Это очень хорошо! Надеюсь, он будет играть.
— Кто следующим из россиян уедет в Европу?
— Посмотрим, трансферное окно длинное.
— Было ли у вас что-то?
— Я игрок «Спартака», у меня ничего нет. «Болонья»? Нет.
В среду, 19 июня футболисты «Спартака» проходят медицинское обследование перед началом летних сборов.
В прошлом сезоне Хлусевич провел за красно-белых 34 матча, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.