Защитник «Спартака» Денисов считает, что Кукуян должен был отменить второй гол в матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о судействе в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:3).

«Все признали, что арбитр ошибочно засчитал второй гол «Зенита». Судья допустил ошибку, должен был отменить гол. Поэтому есть вопросы. Но мы все равно продолжали играть, несмотря на это, несмотря на красную карточку», — приводит «Чемпионат» слова Денисова.

Главным арбитром матча «Зенит» — «Спартак» был Павел Кукуян.

После этой встречи «Зенит досрочно стал чемпионом страны. Клуб из Санкт-Петербурга с 64 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» опустился на 4-ю строчку (49 очков).