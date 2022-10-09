Защитник «Спартака» Денисов: «Я привык доказывать делом, а не говорить»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал, как отреагировал на критику болельщиков в свой адрес в начале сезона.

«Для меня было в новинку получить столько внимания. Я привык доказывать делом, а не говорить, поэтому долго не понимал, отчего в Интернете пошла такая реакция. Первое время было не по себе, но близкие и команда поддержали меня и вернули мыслями к футболу. Нужно продолжать заниматься любимым делом, а не переживать из-за подобных историй», — цитирует 19-летнего футболиста пресс-служба официального сайта клуба.

Также он поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«У нас много ребят из «Крыльев». Думаю, они расскажут про своих бывших партнеров поподробнее, но в целом готовимся, как ко встрече с любой другой командой. Недавно мы играли с самарцами в Кубке, поэтому представление о сопернике есть. Думаю, состав они поменяют, но игровые идеи останутся прежними», — добавил защитник

Денисов перешел из «Зенита» в «Спартак» в июле 2019 года, в этом году он подписал новый контракт с московским клубом.

В сезоне 2022/23 защитник сыграл 11 матчей за красно-белых (9 в РПЛ и 2 в Кубке России) и отличился одним голом.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 октября в 14:00 по московскому времени.