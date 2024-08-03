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Сегодня, 14:50

Защитник «Спартака» Дуарте может быть включен в заявку на матч с «Крыльями Советов»

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Парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте восстановился после травмы и теперь может быть включен в заявку москвичей на матч против «Крыльев Советов» в 3-м туре РПЛ. Об этом сообщает Metaratings.ru.

В последний раз Дуарте выходил на поле в мае нынешнего года во встрече 29-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1).

В новом сезоне РПЛ «Спартак» потерпел выездное поражение от «Оренбурга» (0:2), после чего одержал победу над «Химками» (3:1) в домашнем матче.

Встреча против «Крыльев Советов» состоится в понедельник, 5 августа

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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